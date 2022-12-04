ضمن «حياة كريمة».. تدريب 20 فتاة على التفصيل والحياكة فى البحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة القوى العاملة، تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر، بشأن انتهاء الدورة التدريبية 17 للبرنامج التدريبى للفتيات والمنفذ بوحدة التدريب المتنقلة بمدينة الغردقة على مهنة التفصيل والحياكة، لعدد 20 متدربة فى إطار مبادرة "مهنتك مستقبلك" والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بمتابعة برامج التدريب المهنى لتخريج شباب مؤهل ومدرب على مهن يحتاجها سوق العمل بالداخل والخارج.





وأوضح سعيد عبد الراضى، مدير مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، فى تقريره للوزارة بأنه شهد تخريج 20 متدربة على مهنة التفصيل والحياكة، بعد انتهاء البرنامج التدريبى المنفذ ضمن خطة التدريب المهنى لعام 2022 – 2023، بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة داخل المحافظة، وذلك لتوفير حياة كريمة للشباب او الحصول على فرصة عمل حقيقية وملائمة لهم داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظة. وأضاف مدير المديرية، أن الدورة التدريبية استغرقت 150 ساعة تدريبية على كل التفاصيل التى تخص مهنة الخياطة، وتم تقديمها مجانا للفتيات تحت أيدى مدربين مؤهلين تم اختبارهم بوزارة القوى العاملة، ووفق أحدث مناهج التدريب العالمية على هذه المهنة، كما سلم مدير المديرية المتدربات شهادات إتمام التدريب المعتمدة من المديرية.

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