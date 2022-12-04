القيادة العامة للقوات المسلحة تنعي اللواء ناجى شهود أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 ديسمبر 2022 04:29 مساءً - نعت القوات المسلحة المصرية، اللواء أركان حرب ناجى عبد العزيز شهود مساعد رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية الأسبق.

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان رسمي، بأن اللواء أركان حرب ناجى عبد العزيز شهود، واحد من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، والذى وافته المنية صباح اليوم، بعدما قدم تاريخا عسكريا مليئا بالجهد والعطاء للوطن.

وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة لأسرته ولضباط القوات المسلحة وجنودها بخالص العزاء داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.