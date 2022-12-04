جدة - نرمين السيد - أعلنت مؤسسة حياة كريمة، وصول قوافل «وصل الخير 4» إلى محافظة سوهاج، وتوزيع الصناديق الغذائية بمراكز وقرى المحافظة المختلفة، من خلال فرق عمل المتطوعين فى المراكز: البلينا، جرجا، المنشاه، دار السلام، العسيرات، سوهاج، اخميم، المراغه، طهطا، طما، جهينه.





وقالت المؤسسة إنه جار استكمال التوزيع بمختلف مراكز المحافظة، بالتنسيق مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، لضمان عدم تكرار التوزيع بالقرى ذاتها، وتوحيدًا للجهود وضمان وصول المساعدات للمستحقين بشكل عادل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «حياة كريمة» تعلن وصول قوافل «وصل الخير 4» إلى محافظة سوهاج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.