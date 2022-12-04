المفتى: أدعياء العلم فهموا الدين على غير مراده فخالفوا مقاصده

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال كلمة فضيلة المفتى فى ندوة بجامعة الدلتا بالمنصورة الجديدة، التى تحدث فيها عن أهمية بناء الشخصية المصرية الوطنية، مؤكدًا أن الرسالات السماوية جميعًا عُنِيَتْ فى المقام الأول ببناء الإنسان وتطويرِه وتأهيلِه لخلافة الله فى الأرض، والقيامِ بمقتضيات تلك الخلافة، كما أَوْلَتِ الشريعة المحمدية على وجه الخصوص عنايتَها البالغة ببناء هذا الإنسان، بوصفه ركيزة الحضارة، ومناط عملية النهضة والتنمية، وسَعَتْ إلى تشييد هذا البنيان الإنسانى على قواعد ثابتة مستقرة.

كما تطرَّقت كلمة فضيلته إلى الحديث عن كيفية تحقيق الإيمان رقابة ذاتية للإنسان، حيث ظل النبى صلى الله عليه وسلم 13 عامًا يبنى الإنسان ويعمق الضمير، مشيرًا إلى أنه لا يوجد فارق بين العلوم الدينية والعلوم الأخرى فى الأجر والمثوبة والعبادة.

وشدَّد على ضرورة البناء العقلى، باعتباره غاية فى الأهمية فى بناء الشخصية وهو من مقتضيات الخلافة عن رب العالمين، مؤكدًا أن الأساس فى البناء العقلى هو العلم، ناصحًا الطلاب بالاجتهاد فى كافة التخصصات حتى يكتمل بناء المجتمع، لأننا أمة بناء وينبغى أن يكون الشباب على قدر التحديات.

وأضاف فضيلته: إن الرحمة هى عنوان الإسلام، والتدين الشكلى لا يعبر عن الدين الصحيح، موضحًا أنَّ من أهم التحديات التى نواجهها هو الفهم المبتور للدين الصحيح، كما أن الشائعات معول لهدم الأوطان ولا بدَّ من التصدى لها بقوة.

وشدَّد على ضرورة بناء الإنسان ليكون بصلاح القلوب؛ وذلك بالتخلية والتحلية والتزكية، حيث خلق الله الإنسان من عنصر مادى وعنصر روحى، ووازن بين متطلبات كلٍّ منهما، دون طغيان أحدهما على الآخر، فضلًا عن البناء الروحى الذى يقوم على أساس متين من الإيمان بالله وقضائه وقدره، مشيرًا إلى قول الله عز وجل: {إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ...}، موضحًا أن البناء الروحى يعصم صاحبه من اليأس والقنوط والانتحار، مصداقًا لقوله: {إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ}، كما يعصم صاحبه من الرِّدة ومن الشبهات.

وفى سياق متَّصل، تحدَّث فضيلة مفتى الجمهورية عن البناء العقلى للشخصية المصرية الوطنية، وكيف اهتمَّت الشريعة ببناء عقل الإنسان باعتباره مناط التكليف والخطاب الإلهى، والمعوَّل عليه فى تطبيق الشرع، وأكد أن حفظ العقل من مقاصد الشريعة الضرورية، حيث وضع الإسلام منهجًا للبناء العقلى من خلال التأمُّل فى الكون الفسيح ونواميسه التى تتجلَّى فيها حكمة الخالق، قال تعالى: {قُلْ سِيرُوا فِى الأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ}؛ وذلك لتنفتح له المجالات التى تتيح له السيادة على الكون والاستفادة من قوى الطبيعة، كما ذمَّ التقليد الأعمى والتبعية فى قوله تعالى: {إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ}.

ودعا الإسلام إلى التثبت من الأمور وعدم الأخذ بالظن، فقال تعالى: {فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ}، {إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا}، وأيضًا دعا إلى طلب العلم الذى يحرِّر العقل من الخرافات والأوهام.

وشدد فضيلة المفتى على ضرورة السعى للعمران باعتباره ركنًا فى الشخصية الوطنية المصرية، موضحًا أن المسلم شخصية إيجابية فاعلة يشارك فى قضايا مجتمعه، وقد أكد القرآن الكريم على هذا الأمر فى قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}.

وتناولت كلمة المفتى الحديث عن إيجابية الرسول صلى الله عليه وسلم، وأهمية المشاركة فى عمارة الأرض، حيث قال تعالى: {هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا}، مشيرًا إلى أن عمارة الأرض تشمل العمل على كل ما يفيد البشرية على اختلاف أديانها وثقافاتها، والتعايش مع البشر جميعًا فى إطار من الإخاء والتعاون الإنسانى، وتشمل أيضًا (الحفاظ على موارد البيئة).

وأضاف أن أساس بناء الشخصية بكل جوانبها هو العلم حيث يحجب الجهل ويفتح مدارك الإنسان ويساعده على الابتكار، وقد جعل الإسلام طلب العلم واجبًا دينيًّا ودنيويًّا، وشرَّف العلم والعلماء، كذلك حثَّ الإسلام على تعلُّم كل العلوم التى تنفع الناس وتُساهم فى تنظيم الحياة، لافتًا النظر إلى أن العلم منهجية متكاملة تستطيع بواسطة هذه المعلومات استخراج النتائج ومعرفة المقاصد والترجيح بين المصالح والمفاسد، وهذه المنهجية لا تحدث بين يوم وليلة ولا بقراءة كتاب أو اثنين أو عشرة؛ بل هى نتاج سنوات من التعلُّم والقراءة والبحث والاستفادة والإفادة.

وتطرق إلى الحديث عن أدعياء العلم، موضحًا أن من صفات أدعياء العلم، التركيز على الشكل لا المضمون؛ فقد فهموا الدين على غير مراده فخالفوا مقاصده، وأتوا فيه بمعانٍ ومفاهيم جديدة وغريبة، ادَّعوا أنها تمثل صحيح الدين، مشيرًا إلى أن أسلوبهم خطابى مبنى على العواطف الحماسية لا على المقاصد والمعانى، يستغلون الدين فى تحقيق أغراضهم الدنيوية؛ رغم أن شريعة الإسلام تأمرنا بتنفيذ أوامر الله والالتزام بالدين؛ طاعةً لله عز وجل ورغبة فى تحقيق رضاه، ولكن أدعياء العلم يجعلون ذلك وسيلة لتحقيق أهداف دنيوية يُلبسونها ثوب الدين، فيرفعون شعار الدين يخدعون به الناس لتحصيل الدنيا.

وأضاف أنهم كثيرو الحكم على الآخرين، ومن هنا فإنهم يتساهلون فى أمر الدماء، رغم أن شريعة الإسلام تحذِّر من انتهاك حرمة الدم، وتُعلِى من شأن حياة الإنسان، يقول الله عزَّ وجلَّ: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾، وقال النبى ﷺ: «لَزَوَالُ الدُّنْيَا جَمِيعًا أَهْوَنُ عَلَى الله مِنْ دَمٍ يُسْفَكُ بِغَيْرِ حَقٍّ»، كما يزعمون الاختصاص بالحق من دون سائر الخلق رغم قوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾، وقال نبيُّنا الكريم ﷺ: «وَجُعِلَتْ أُمَّتِى خَيْرَ الْأُمَمِ». وهم يعملون ضدَّ مظاهر المدنية والتحضُّر؛ فهم فى خصام وتنافر مع مظاهر عمارة الأرض وضدَّ كل نجاح بَشرى، فهم لم يقدِّموا أى شيء نافع لمجتمعاتهم أو أمَّتهم؛ رغم أنَّ الإسلام يُعلى من شأن قيمة العمل ويحثُّ على عمارة الأرض ونشر مظاهر المدنية والحضارة، ويجعل ما يبذل فى سبيل ذلك من القربات إلى الله التى يثاب المرء عليها.

وأكَّد أنَّ الانتقاصَ من أهل الاختصاص والتطاول على علماء الأمة أمر مذموم؛ رغم أنَّ الشريعة الإسلامية تضبط الكلام فى الدين ومجال الفتوى، وترد أمور الشريعة لأهل الاختصاص، وفى ذلك يقول الله عزَّ وجل: ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾، موضحًا أنهم ينتقصون من قيمة الوطن ويعتبرون محبة الأوطان شرك والتعاون مع مؤسسات الدولة والعمل بها كفر، مع أن شريعة الإسلام ترشدنا إلى أن حب الوطن من الإيمان، وتبيِّن لنا أنَّ الانتماء الوطنى أمر فطرى وواجب شرعى، وتوضِّح لنا أنَّ قوة الوطن قوة للدين.

فى إطار ذى شأن تحدَّث فضيلة المفتى عن دَور الشباب فى مواجهة أدعياء العلم، مشددًا على أنه يجب علينا التثبُّت فى ظلِّ الموجة الهادرة من أدعياء العلم فى كل مكان وأخذ العلم من منبعه الصافى، ولا نأخذ الفتوى إلا من أهل الاختصاص. كما ينبغى تتبُّع المنهج الشرعى الصحيح المأخوذ عن العلماء، وهذا المنهج هو ما عبَّر عنه ابن عباس حين قال للخوارج: «جئتكم من عند أمير المؤمنين وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأخبر أنه جاءهم من عند الصحابة، الوارثين العلم عن النبى الكريم، وورَّثوه للتابعين وتابعيهم حتى وصل إلى الأزهر الشريف؛ ذلك المنهج الصحيح الذى يربط بين الشكل والمضمون بوضوح تام، ولا يفصل بحال بينهما.

كذلك طالب فضيلة المفتى بضرورة تعظيم قدر العلماء وتوقيرهم، حيث حض الشرع الكريم على توقير أهل العلم؛ إذ بالعلماء يظهر العلم، ويُرفع الجهل، وتُزال الشبهة، وتُصان الشريعة، وقد روى الترمذى وأحمد عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس منَّا من لم يجلَّ كبيرَنا، ويرحمْ صغيرنا، ويعرفْ لعالمنا حقَّه».

كما أكد على ضرورة نبذ التشدد والغلو؛ فقد تميَّزت الأمة الإسلامية دون سائر الأمم بالوسطية، والتى تعنى التوسط والاعتدال بين طرفى الإفراط والتفريط. ولقد سلك المتطرفون مسلك التشدد وركبوا مركب التعصب باسم التمسك بالسنة المطهرة، لكن نصوص السنة واضحة وقطعية فى نبذ التشدد والغلو، وكذلك ينبغى عدم الانفصام بين العبادة والأخلاق؛ فإنَّ التعامل مع الآخرين هو محكُّ التَّديُّنِ الصحيح، وقد اشتُهر على الألسنة أن الدين المعاملةُ. والمقصود بالمعاملة الأخلاق، وفى التدين الحقيقى لا فصل بين الإيمان والأخلاق والعمل، ويؤصل لهذا المعنى حديث جبريل عليه السلام المشهور، حين سأل النبى عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقد بيَّن هذا الحديث الشريف أن الإسلام: شعائر وعقائد وأخلاق، والأخلاق هى مرتبة الإحسان.

كما أشار إلى أهمية المنظومة الأخلاقية فى بناء الشخصية، وكيف أن الأخلاق ركن أساسى من أركان بناء الشخصية، وأن الإسلام دين الأخلاق، حيث قال صلى الله عليه وسلم: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»، مؤكدًا أن الأخلاق لها أثرها العظيم فى سلوكيات الأفراد التى تجعل المجتمع فى مصافِّ المجتمعات الراقية المتحضرة، وانهيارها انهيار للحضارات.

وتطرَّق فضيلة المفتى إلى التحديات التى تواجه الدولة، ومنها المؤامرات والحروب التى أخذت أشكالًا جديدة وهى حروب الجيل الرابع والخامس، مشيرًا إلى أن العالم يواجه أيضًا تحديات كثيرة، منها كوفيد -19 والتغير المناخى ونُدرة المياه... وغير ذلك، وللشباب دَور كبير فى مواجهة التحديات الوطنية وخاصة الاجتماعية؛ مثل: زيادة السكان والطلاق المتكرر والانتحار والتفلُّت فى السوشيال ميديا وانتشار المخدرات وغير ذلك.

كما شدَّد على ضرورة دعم الشباب للدولة فى هذه المرحلة، وذلك بتطبيق تعاليم الدين من جهة وتعليمات القانون والدولة من جهة أخرى؛ وذلك لتحقيق أمن المجتمع واستقراره، هذا مع دعوة الآخرين إلى دعم الدولة والالتزام بما توجه الأفراد إليه نحو اتخاذ الإجراءات الاحترازية والحفاظ على مؤسسات الدولة من التخريب والإفساد؛ مما يحفظ على الدولة هيبتها ويؤدى إلى استقرارها، موضحًا أنَّ المسلم الحق هو الذى يحب وطنه ويعمل جاهدًا على دعم مقومات الدولة والحفاظ على مؤسساتها؛ لأن فى ذلك حفاظًا على شعائر الدين ورعايةً لمصالح الخلق وانضباطًا لحياتهم. وهذا من الإصلاح الذى قال الله تعالى عنه: ﴿وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ المُفْسِدِينَ﴾[الأعراف 142]؛ فالمتدين بحق هو أبعد الناس عن معانى الإفساد فى الأرض.

وفى هذا الشأن تحدث أيضًا فضيلة المفتى عن المشاركة الإيجابية، وكيف يجب المساعدة على حلِّ المشكلات بالمشاركة الإيجابية فى المجتمع؛ فالمسلم الحق هو الذى لا يعيش كلًّا على أحد، يسعى لعمله كما يسعى إلى صلاته، يصلح بين المتخاصمين، ويجود بماله ووقته من أجل الآخرين، ويحارب الفساد، ويتصدى للمنكرات، ويتعاون مع أفراد المجتمع من أجل رُقِّيه والنهوض به؛ امتثالًا لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}.

كما دعا إلى ضرورة درء الفتنة وغلق الباب أمام دعاة الفتنة، وذلك بتقبُّل الآخر والتعايش معه بالتسامح والمحبة؛ لأنَّ الإسلام يقرِّر أنَّ الناس كلهم من أصل واحد، وأنهم خُلقوا كلهم من نفس واحدة، وأنهم جُعلوا شعوبًا وقبائل ليتعارفوا، ومن ثم فإن المتدين تدينًا صحيحًا هو الذى يؤمن بأن البشر جميعًا تجمعهم رابطة الأخوة الإنسانية، فهو يقبل الطرف الآخر ولا يُقصيه؛ لأن الإسلام أكَّد على وحدة البشرية وإن تعددت شرائعهم، ومن هنا ينبغى احترام الأديان والمقدسات؛ لإن الإسلام يدعو الى احترام الأديان، كما يحرِّم الاعتداء على دُور العبادة الخاصة بالمسلمين وغيرهم، ويدعو إلى تقبُّل التعددية العقدية؛ لأن الناس لن تجتمع على دين واحد، فالاختلاف سنَّة الله فى هذا الكون.