القيادة العامة للقوات المسلحة تنعى اللواء أركان حرب ناجى شهود

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جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان نشره المتحدث العسكرى، عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك": "تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة، إبنًا من أبنائها اللواء أركان حرب ناجى عبدالعزيز شهود مساعد رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية الأسبق وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، والذى وافته المنية صباح اليوم بعد أن قدم تاريخا عسكريا مليئا بالجهد والعطاء للوطن".
وتابع: "تتقدم القيادة العامة للقوات المسلحة لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان".
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