وزارة الأوقاف تفتتح 14 مسجدا الجمعة المقبلة

جدة - نرمين السيد - تفتتح وزارة الأوقاف يوم الجمعة المقبل 14 مسجدًا، منها 9 مساجد جديدة إحلالًا وتجديدًا، و5 مساجد صيانة، وذلك بعد تلقى الوزارة التقارير التى قدمها مديرو المديريات وأفادت بأنه تم فرش جميع المساجد المعلن عن افتتاحها.





يأتى ذلك فى إطار دور وزارة الأوقاف فى خدمة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، وبهذه الافتتاحات يصل إجمالى ما تم افتتاحه اعتبارا من أول يوليو الماضى وحتى تاريخه 443 مسجدًا، منها 359 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و84 مسجدًا صيانة. وتتوزع المساجد على النحو التالى: أولًا: مساجد الإحلال والتجديد تتوزع على مديريات أوقاف، بنى سويف، والمنيا، والإسماعيلية، والغربية، وكفر الشيخ، والدقهلية، وثانيًا: مساجد الصيانة تتوزع على مديريات أوقاف: أسيوط، وكفر الشيخ، ودمياط، والبحيرة.

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