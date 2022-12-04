الأرصاد: غدا طقس معتدل.. والعظمى بالقاهرة 23

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.





وذكرت الهيئة - فى بيان، اليوم الأحد ـ أنه من المتوقع ظهور شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما يتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة على فترات متقطعة، ونشاط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأضافت أنه من المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر :

العظمى الصغرى

القاهرة 23 15

العاصمة الإدارية 23 14

6 أكتوبر 23 14

بنهــــا 23 15

دمنهور 23 14

كفر الشيخ 23 14

المنصورة 24 14

دمياط 22 15

بورسعيد 22 15

الإسماعيلية 24 12

السويس 24 15

الزقازيق 24 13

شبين الكوم 24 14

طنطا 23 14

شلاتين 27 20

الإسكندرية 22 14

العلمين الجديدة 22 14

وادى النطرون 23 15

مطروح 22 12

السلوم 21 10

سيوة 22 08

العريش 23 14

رفح 22 14

الطور 25 14

كاترين 18 05

رأس سدر 27 16

نخل 21 04

طابا 22 14

نويبع 24 14

حلايب 26 20

شرم الشيخ 26 18

الغردقة 27 17

مرسى علم 28 17

الفيوم 23 11

بنى سويف 24 10

المنيا 23 10

أسيوط 24 10

سوهاج 24 11

قنا 25 12

الأقصر 26 12

أسوان 27 13

الوادى الجديد 26 08

أبوسمبل 28 14

أبو رماد 26 20

رأس حدربة 25 20