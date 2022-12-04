رئيس الوزراء يتابع مشروع تطوير "حدائق تلال الفسطاط"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 ديسمبر 2022 03:30 مساءً - عقد الاجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ لمتابعة الموقف الخاص بمشروع تطوير منطقة الحفائر بالفسطاط، ضمن مشروع تطوير "حدائق تلال الفسطاط"، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأحمد عيسي، وزير السياحة والآثار، والدكتور مصطفى وزيرى، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وممثلى المكتب الاستشارى للمشروع.

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى الزيارة التى قام بها مؤخراً لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع تطوير حدائق تلال الفسطاط، وما يتم تنفيذه من أعمال على أرض الواقع، لافتا إلى الاهتمام الذى يحظى به هذا المشروع من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذى نستهدف من خلاله إبراز هذه المنطقة كحديقة تراثية، هذا فضلاً عن دور هذا المشروع المحورى فى إعادة إحياء أول عاصمة إسلامية فى أفريقيا.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم نستعرض من خلاله مخطط تطوير منطقة الحفائر بالفسطاط الذى تم إعداده بواسطة أحد المكاتب الاستشارية، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للآثار، وذلك سعياً للبدء الفورى فى تنفيذ أعمال التطوير بهذه المنطقة الهامة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن تطوير منطقة حفائر الفسطاط يأتى فى إطار مشروع إحياء المنطقة التراثية، وتحويلها إلى متحف مفتوح يعبر عن أقدم العواصم الإسلامية فى أفريقيا، والسعى لإعادتها إلى بريقها وتاريخها العريق المميز لها، وخاصة أن هذه المنطقة يرجع تاريخها لفترات متلاحقة فى العصور الإسلامية.

واستعرض ممثلو المكتب الاستشارى لمشروع تطوير منطقة حفائر الفسطاط، المخطط العام لأعمال التطوير، وما يتضمنه من حدود للمنطقة الأثرية التى وافقت عليها اللجنة الدائمة المسئولة عن مشروع تطوير حدائق تلال الفسطاط، والأعمال المقترح تنفيذها بالمنطقة، وسٌبل إعادة إحياء شوارع منطقة الفسطاط القديمة، بالاستعانة بعدد من المصادر التاريخية، كما تم استعراض عدد من مداخل ومسارات الدخول والخروج للمشروع عبر المناطق المختلفة المقرر تنفيذها.

وتناول الاستشارى نماذج للعرض المتحفي، والتى تتضمن أدوات الإضاءة، والقطع الأثرية المختلفة.

وخلال الاجتماع، تناول اللواء محمود نصار، مستجدات أعمال مشروعات رفع كفاءة واعادة إحياء عدد من المناطق بالقاهرة الفاطمية والإسلامية التى يتولى الجهاز المركزى للتعمير، تنفيذها، موضحاً أن من بين تلك المشروعات، مشروع تطوير حدائق تلال الفسطاط، وما تتضمنه من مناطق ثقافية وتراثية وترفيهية واستثمارية، هذا إلى جانب تطوير مسجد عمرو بن العاص، وساحته.

وخلال الاجتماع، عرض المهندس خالد صديق، موقف تطوير مناطق المدابغ والمجزر الآلى بحى البساتين بمحافظة القاهرة، والوضع الراهن للمناطق المقترح تطويرها، سواء ما يتعلق بشبكة الطرق والمداخل، وكذا استخدامات الأراضى فى إقامة مناطق خضراء ومناطق للخدمات ومناطق لانتظار السيارات، وفى هذا الصدد تم استعراض عدد من النماذج المقترحة لإقامة وحدات سكنية بديلة.