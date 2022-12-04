«الرقابة المالية» تطور معايير الملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفى

جدة - نرمين السيد - أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا بشأن تطوير معايير الملاءة المالية للشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم والتمويل الاستهلاكى، فى ضوء حرص الهيئة على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتعزيز مرونة وصلابة الجهات التابعة للهيئة ضد أى صدمات مستقبلية، بما يعزز من مستويات استقرار الأسواق المالية غير المصرفية.





وتضمن التعديل أن تلتزم الشركات المشار إليها فى الفقرة الأولى، فى كل وقت بنسب الملاءة المالية المنصوص عليها بألا تقل عن 12%، وذلك بدلا من التزام الشركات بهذه النسب بنهاية كل ربع سنوى، فالملاءة المالية تستخدم فى تقدير حجم رأس المال المحمل بالمخاطر والذى يعتمد فى تقديره على تغطية مخاطر الائتمان ومخاطر التشغيل.

جاء التعديل استجابة لما أسفرت عنه الممارسة العملية بقيام بعض شركات التمويل غير المصرفى بتوزيع أرباح مما نتج عنها انخفاض الشريحة الأولى من القاعدة الرأسمالية للشركات ومن ثم انخفاض نسبة كفاية رأس المال عن الحد الأدنى المطلوب الأمر الذى ينذر باحتمالية تحقق مخاطر مستقبلا.

من ناحيته، قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن ادخال تعديلات على معايير الملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفى يهدف إلى التأكيد على ضرورة التزام الشركات بشكل دائم بنسب الملاء المالية والمحدد بنسبة 12%، وذلك لقياس مستوى الاستقرار المالى للمؤسسات والجهات المانحة للتمويل غير المصرفى، بما يدعم قدرة الهيئة فى تحقيق استقرار للأسواق.

وتابع الدكتور فريد، أن إلزام الهيئة للشركات بنسب الملاءة المالية يعزز من قدراتها على استمرارية أنشطتها التمويلية بإدارة سليمة لمخاطر الائتمان والتشغيل، حيث أن تحديد حد أدنى دائم لمعيار كفاية رأس المال يسمح بقياس قدرة الشركات على مواجهة المخاطر المرتبطة بمنح الائتمان، من خلال تحديد حد أدنى يجب توافره فى القاعدة الرأسمالية لشركات التمويل غير المصرفى.

وأوضح رئيس الهيئة أن كفاية الموارد المالية لشركات التمويل غير المصرفى للوفاء بالتزاماتها فى مواعيد استحقاقها يعزز من مستويات الثقة بالقطاع ويؤكد قدرة الشركات على أداء دورها التمويلى بشكل مستقر.