أندريه زكى ينعى مفيد فوزى: خدم المواطن بأمانة وصدق

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الإنجيلية: "نشعر بحزن كبير لرحيل شخصية مصرية مخلصة، لقد فقدنا اليوم إعلاميًّا مصريًّا متفردًا، خدم المواطن بأمانة وصدق، وتفانى بقلمه وأدائه الإعلامى المميز فى رصد نبض الشارع، وصاحب علاقة خاصة مع المصريين فى فهم الصورة والحدث".
واختتم: "خالص العزاءِ للعائلة والأسرة الصحفية والإعلامية المصرية وجميع المصريين ومحبيه، ونصلى من أجل أن يمنحهم الرب عزاءً وصبرًا".
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