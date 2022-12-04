وزارة الصحة: المضاد الحيوي لا يمنع تطعيم شلل الأطفال

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 ديسمبر 2022 02:28 مساءً - قالت وزارة الصحة والسكان، إن تلقى المضاد الحيوى، لا يمنع التطعيم الخاص بشلل الأطفال، ولا يؤثر عليه، كما أن الكورتيزون في شكل بخاخة أو دهان أو سبراىلا يمنع من التطعيم.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن التطعيم يمكن أخذه مع أى لقاح فى نفس الوقت أو قبلة أو بعده، دون الحاجة لأى فترات زمنية فاصلة بما في ذلك لقاح الروتا.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قالت إنه يتم إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال سنويًا، لتقوية مناعة الأطفال الأقل من 5 سنوات ضد هذا الفيروس.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ستنطلق من يوم 11 حتى 14 ديسمبر 2022 وسيكون التطعيم من سن يوم إلى 5 سنوات للمصريين وغير المصريين.

وتتمثل أماكن التطعيم فى التطعيم من خلال فرق ثابتة في بالإضافة إلي مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية والميادين الكبرى ومحطات القطار ومترو الأنفاق والأتوبيس وأماكن التجمعات وبجوار المساجد والكنائس والنوادي وفي الأسواق ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة.