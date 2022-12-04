البابا تواضروس ناعيا مفيد فوزى: حمل على كتفيه خبرات مهنية وإنسانية عريضة

جدة - نرمين السيد - نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الإعلامى مفيد فوزى والذى رحل عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض.





وجاء في بيان للكنيسة، اليوم الأحد: "لقد كان للراحل الكريم أسلوبا خاصا فى مجال عمله الإعلامى والصحفى، وحمل على كتفيه خبرات مهنية وإنسانية عريضة، جعلته يعد بين القامات الكبرى فى الإعلام المصرى، ونهل كثيرون من خبراته وصاروا له تلاميذا، كما كان يحرص فى برامجه الحوارية على أن يطرح العديد من القضايا التى تشغل الناس وتتلامس مع همومهم وتطلعاتهم". واختتم البيان: "وإذ نودعه اليوم على رجاء القيامة نسأل الرب القدير أن ينيح نفسه فى فردوس النعيم، وأن يمنح عزاءً جزيلاً لأسرته المباركة ولتلاميذه ومحبيه".

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