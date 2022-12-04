مؤسسة حياة كريمة تعلن إطلاق مبادرة "بطل أنا" لدعم ذوي الهمم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 ديسمبر 2022 01:29 مساءً - أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن إطلاق مبادرة "بطل أنا" لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة والقادرون باختلاف، طوال شهر ديسمبر.

وأضافت مؤسسة حياة كريمة "هنكمل مشوارنا لدعم كل مصري وكل مصرية من ذوي الهمم وده لأنك أنت البطل في رواية حياة كريمة".

وأكدت "هنسهل عليك الطريق في مجالات كتير، سواء دعم طبي وتوفير أجهزة تعويضة، تدريب لخريجي الجامعات من ذوي الهمم في سوق العمل، محو الأمية الرقمية، ومحو أمية الصم وغيرها".

وتابعت "على رأس أولويتنا هي مشاريع التمكين الاقتصادي وإطلاق ملتقى توظيف من أجل توفير "حياة كريمة"، مشيرة أنه سيتم"فتح باب الاشتراك خلال ساعات".