"تحالف العمل الأهلي" يطلق حملة مجتمعية لمساعدة ذوي الهمم في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 ديسمبر 2022 01:29 مساءً - تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتنفيذا لمبادئ التحالف وميثاقة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الاسر الأولى بالرعاية وتوعيتهم، بدأت مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتنفيذ حملة مجتمعية موسعة لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.

وجاء ذلك تزامنا مع احتفالات العالم ومصر باليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتهدف الحملة توعية لأشخاص ذوي الإعاقة بآليات استخراج والفئات المعفاة من إجراء الكشف الطبي المميكن، وتدشين وحدة للرصد المجتمعي داخل القرى التي تزورها قوافل ستر وعافية تحت مظلة التحالف لتنفيذ هذا الأمر.

وتزامنا مع احتفالات العالم ومصر باليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة