لجنة المحافظات بالقومي للمرأة تناقش خطة عملها في الفترة المقبلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 ديسمبر 2022 01:28 مساءً - عقدت لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة سهام جبريل عضوة المجلس ومقررة اللجنة ، بحضور عضوات وأعضاء اللجنة بمقر المجلس.

حيث أكدت الدكتورة سهام جبريل أن الاجتماع ناقش نشاط اللجنة خلال حملة ال١٦ يوم من الأنشطة للقضاء علي العنف ضد المرأة التى يطلقها المجلس تحت شعار "كونى" ، حيث سيتم تنظيم ندوة بعنوان " أشكال ونماذج العنف التي تواجه المرأة في المحافظات وآليات المواجهة" .

كما ناقش الاجتماع مقترح تنفيذ حلقة نقاشية حول التغيرات المناخية والتمكين الإقتصادي للمرأة بعد مؤتمر المناخ cop 27 ، بحضور جمعية كتاب البيئة ومجلة صوت افريقيا ، بالإضافة إلى تنفيذ فاعلية خاصة بالتمكين الإقتصادي للمرأة في ظل مواجهة التغيرات المناخية بمحافظة المنيا.