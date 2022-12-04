القوات المسلحة تنظم المؤتمر السنوى الأول لمعامل القوات المسلحة للبحوث الطبية وبنك...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 ديسمبر 2022 01:28 مساءً - نظمت القوات المسلحة المؤتمر السنوى الأول لمعامل القوات المسلحة للبحوث الطبية وبنك الدم والذى يأتى فى إطار حرص القوات المسلحة على التطوير والتحديث فى مجال الطب المعملى ومواكبة أحدث ما وصلت إليه المعايير العالمية وبما يحقق طفرة كبيرة فى الوقاية والعلاج ويخدم المنظومة الصحية فى مصر .

تناول المؤتمر العديد من الجلسات العلمية والمحاضرات وورش العمل التدريبية بمشاركة عدد من الخبراء الأطباء المصريين والأجانب وأعضاء هيئة التمريض والمسعفين بمستشفيات القوات المسلحة ووزارة الصحة والجامعات المصرية .

بدأت الجلسة الإفتتاحية بكلمة رئيس المؤتمر اللواء طبيب / رأفت زاهر عبد الرحمن مدير معامل القوات المسلحة للبحوث الطبية وبنك الدم الذى أشار خلالها إلى أن مهمة معامل القوات المسلحة هى بناء فكر جديد يواكب تطورات العصر ويخدم المجتمع ويساهم فى حل المشكلات الصحية بالتعاون مع المراكز والمؤسسات الطبية والبحثية المختلفة .

وألقى اللواء طبيب / هشام الششتاوى مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة كلمة أكد فيها إهتمام القوات المسلحة بتطوير إمكانيات وقدرات الأطباء من خلال تنظيم العديد من الورش والمؤتمرات الطبية التى لها أكبر الأثر فى تطوير أداء الأطباء وتزويدهم بأحدث ما وصل إليه العلم مشيراً إلى الدعم الذى تقوم به إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة مع الجهات الحكومية فى المبادرات الصحية المختلفة التى تقوم بها الدولة .

فيما أشار اللواء طبيب / مصطفى أبو حطب مستشار وزير الدفاع للخدمات الطبية إلى أن هذا المؤتمر يمثل فرصة للقاء العلماء وتبادل المعلومات ، موضحاً أن المعامل المركزية تعتبر خط الدفاع الأول لمواجهة العديد من الأمراض والأوبئة .

عُقد المؤتمر تحت رعاية الأكاديمية الطبية العسكرية وبحضور نخبة من الخبراء الدوليين ومستشارى وأساتذة المعامل وبنوك الدم بالقوات المسلحة ووزارة الصحة والجامعات المصرية .