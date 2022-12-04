وزير الشباب يكلف وفداً رسمياً لحضور احتفالية سفارة الإمارات بالقاهرة بمناسبة العيد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 ديسمبر 2022 01:28 مساءً - أناب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وفداً رسمياً من الوزراة للمشاركة فى احتفالات سفارة الإمارات بالقاهرة بمناسبة العيد الوطنى الـ51 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

جاءت الاحتفالية تحت رعاية السفيرة مريم الكعبي سفيرة الإمارات بالقاهرة، وبمشاركة عدد من الوزراء وسفراء الدول العربية والأجنبية ولفيف من الشخصيات العامة ، وذلك تحت شعار "روح الاتحاد".

تكون الوفد الرسمى من وزارة الشباب والرياضة من كل من الدكتور محمد فوزى المتحدث الرسمى للوزارة، ورانيا سامى إدارة العلاقات الخارجية، وأمير خطاب مكتب الوزير.