مدبولى يوجه بسرعة تطوير محيطى المتحف الرومانى وقصر محمد على

جدة - نرمين السيد - وفى مستهل الاجتماع، نوه رئيس مجلس الوزراء، بأهمية الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الحيوية التى تتولاها وزارة السياحة والآثار حاليا؛ لتنضم إلى قائمة المشروعات الضخمة على خريطة السياحة فى مصر كمقصد مهم للزوار وللسائحين الوافدين من مختلف أنحاء العالم، وخاصة أن الدولة شهدت تنفيذ العديد من مشروعات ترميم وإحياء الآثار بما يليق بعظمة التاريخ المصرى بكافة مراحله، ويؤصل عراقة الحضارة المصرية القديمة.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير السياحة والآثار عددا من المشروعات الجارى تنفيذها، ومنها مشروع ترميم المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية، وكذا قصر محمد على بشبرا، إضافة إلى مشروع ترميم معبد بن عزرا.

وفيما يتعلق بمشروع ترميم المتحف اليونانى الرومانى، أوضح وزير السياحة أن المتحف يعد من أهم المتاحف بمدينة الإسكندرية، وسيسهم بعد الانتهاء من ترميمه فى توفير عنصر جذب جديد للسياحة، سواء على المستوى العالمى أو المحلى.

ولفت إلى أن المشروع يتكون من مخازن إدارية وقاعة أثرية، و27 قاعة عرض متحفى بالدور الأرضى، ومن المقرر أن يعرض نحو 20 ألف قطعة أثرية، كما يضم المشروع معامل للترميم، وبازارات، إضافة إلى قاعات مكتبية تاريخية، وقاعة تربية متحفية، إضافة إلى قاعة أرشيف وميكروفيلم، وصالة عرض مفتوحة بمساحة 1000 م2، وعرض متحفى، ومناطق استثمارية (كافيتريا – مطاعم – قاعة محاضرات)، وعدد من القاعات الخدمية والمرافق، وإلى أن معدلات التنفيذ تسير بصورة متقدمة للغاية.

وفى هذا الإطار، أشار الوزير إلى أنه جرى إنهاء جميع الأعمال الهندسية واختبار الشبكات، وجار إعداد التصور النهائى لجميع عناصر سيناريو العرض المتحفى.

وكلف رئيس الوزراء محافظ الإسكندرية بسرعة عرض مخطط تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف الرومانى اليونانى من ميادين وشوارع ومبان.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور مصطفى وزيرى، موقف أعمال تطوير ورفع كفاءة قصر محمد على بشبرا، الذى يقع على مساحة تبلغ 26 فدانا، مشيرا إلى أن القصر يحتوى حاليا على سراى الفسقية، وسراى الجبلاية، والساقية، بالإضافة إلى الموقع العام وما يحتويه من مساحات خضراء ومبان خدمية مساحتها تصل إلى نحو 8 أفدنة.

وقال وزيرى إنه جرى البدء فى مشروع ترميم وتطوير القصر من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ والانتهاء من ترميم الجبلاية، والفسقية، وأعمال الموقع العام.

ووجه رئيس الوزراء، بضرورة أن تنتهى محافظة القليوبية من أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالقصر، لتكون على أعلى مستوى؛ تمهيدا للافتتاح.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بتطوير المناطق المحيطة بالمشروعات الأثرية التى يتم ترميمها وإعادة إحيائها، بما يسهم فى إظهار المنطقة بوجه عام فى أبهى صورة.

كما سرد الدكتور مصطفى وزيرى، خلال الاجتماع، مستجدات موقف تنفيذ مشروع ترميم معبد بن عزرا اليهودى بمنطقة مجمع الأديان بمصر القديمة، مشيرا إلى انتهاء أعمال الترميم، التى جرى تنفيذها من خلال قطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار، والذى يعد أحد المشروعات المهمة التى توليها الوزارة اهتماما كبيرا، الأمر الذى يؤكد حرصها على ترميم جميع المبانى الأثرية بمختلف عصورها التاريخية سواء؛ الإسلامية، أو القبطية، أو اليهودية، باعتبارها تمثل جزءا من التراث المصرى العريق.

وفى الوقت نفسه، عرض وزير السياحة جهود الوزارة للنهوض بقطاع السياحة خلال المرحلة المقبلة، خاصة ما يتعلق بالإجراءات التى من شأنها أن تسهم فى زيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر من مختلف الأسواق المستهدفة، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوى، وذلك بالتعاون والتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وعرض الوزير عددا من الموضوعات المقترحة للاجتماع الثانى للجنة الوزارية للسياحة، مشيرا، فى هذا الصدد، إلى أنه سيتم استعراض أبرز ملامح مسودة الاستراتيجية الوطنية للسياحة، سعيا لتحقيق المستهدف والوصول بعدد السائحين إلى أكثر من 30 مليون سائح بحلول عام 2030.