التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يبدأ حملة لمساعدة ذوى الهمم فى قنا

جدة - نرمين السيد - بدأت مؤسسة "عدالة ومساندة المرأة المصرية"، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، حملة مجتمعية موسعة لمساعدة الأشخاص ذوى الهمم، بمحافظة قنا، فى استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة وتوعيتهم بآليات استخراجها والفئات المعفاة من إجراء الكشف الطبى المميكن.





كما تشمل الحملة تدشين وحدة للرصد المجتمعى داخل القرى، التى تزورها قوافل "ستر وعافية"، تحت مظلة التحالف لتنفيذ هذا الأمر. جاء ذلك تزامنا مع احتفالات العالم ومصر باليوم العالمى لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وتنفيذا لمبادئ التحالف وميثاقة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بدعم الاسر الأولى بالرعاية وتوعيتهم.

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