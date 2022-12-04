تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. الإسكندرية ترتدى ثوب التطوير

جدة - نرمين السيد - وجرى تنفيذ العديد من المشروعات فضلا عن تطوير عدد من المحاور المرورية، يمكن استعراضها فى سياق التقرير التالى:

محور أبوذكرى

يحمل اسم المشير فؤاد محمد أبوذكرى، تخليدا لذكراه، والذى كان أحد أبرز قادة القوات البحرية فى التاريخ المصرى الحديث، وشغل منصب قائد القوات البحرية فى حرب أكتوبر 1973، فضلا عن دوره فى التخطيط لعملية تدمير المدمرة الإسرائيلية "إيلات" عام 1967.

تم تنفيذ المحور خلال الفترة من أكتوبر 2020 حتى نوفمبر 2022، على مرحلتين الأولى بطول

35 كيلومترا بداية من الطريق الصحراوى وصولا إلى كوبرى سيدى كرير، والثانية بطول 15 كيلو

مترا، من سيدى كرير لمدخل مدينة برج العرب، ما ساهم فى ربط أنحاء المحافظة ببعضها البعض، والتخفيف من التكدسات المرورية، وتيسير حركة تنقل المواطنين.

كما تمت توسعة المحور من 6 حارات مرورية فى كلا الاتجاهين إلى 18 حارة بعرض يتراوح بين 90 و120 مترا، بالإضافة إلى إنشاء 18 كوبرى بطول نحو 18 كيلو مترا، وتنفيذ أعمال صيانة لـ6 كبارى قائمة بإجمالى مسطح 130 ألف متر.

كما تم تركيب 4600 عامود إنارة و7100 كشاف إنارة، إلى جانب إقامة 25 غرفة محول كهربائى بأجمالى طاقة تبلغ 6400 كيلو فولت، وكذا تنفيذ شبكة كابلات كهربائية جديدة بطول 40 ألف متر.

كما تم إنشاء 14 كوبرى بإجمالى أطوال بلغت 14 كيلومترا، وذلك بمشاركة 8 مكاتب استشارية، و15 شركة مقاولات، و46 ألف مهندس وفنى وعامل، كما تم إنشاء 15 منطقة استثمارية بمحيط المحور على مرحلتين؛ بهدف جذب مزيد من الاستثمارات.

ثانيا: مشروع بشاير الخير

تعد أحد المشروعات القومية التى أطلقها الرئيس السيسى مقسم على 12 مرحلة فى الإسكندرية والبحيرة بهدف القضاء على العشوائيات وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، من خلال تطوير المناطق غير الأمنة، وإحلالها بمساكن مزودة بكل المرافق والخدمات.

بدأت مشروعات بشاير الخير بغيط العنب فى الفترة من يناير 2015 إلى ديسمبر 2022 وضمت:

بشاير الخير 1 وشملت تنفيذ 1632 وحدة سكنية.

وجاءت بشاير الخير 2 على 3 مراحل الأولى شملت تنفيذ 1869 وحدة سكنية، والثانية شملت تنفيذ 992 وحدة سكنية، والثالثة شملت تنفيذ 1100 وحدة سكنية.

ثانيا: مدينة بشاير الخير "3-5" بالقبارى

وتم إنشاء 15200 وحدة سكنية، تم تسكين 7600 وحدة فى بشاير الخير 5 بنسبة إشغال وصلت 53%، وفى بشاير الخير 3 تم إنشاء 10 آلاف وحدة سكنية، تم تسكين 7360 بنسبة إشغال 74%.

بشاير الخير 5 المرحلة الثالثة بالقبارى:

وتمت إقامة المدينة على مساحة 110 أفدنة، تضمنت إنشاء 186 عمارة سكنية بإجمالى 9672 وحدة سكنية لصالح إسكان بشاير الخير، فضلا عن إقامة إسكان استثمارى بعدد 77 عمارة سكنية، تضم 4000 وحدة سكنية.

المنطقة الحرفية بالقبارى:

وتقام على مساحة 20 فدانا، تشمل إنشاء 1580 ورشة بمساحاة مختلفة، بهدف إقامة أنشطة حرفية متنوعة.

مدينة مشارف بالعامرية الجديدة:

وضمت المدينة مرحلتين الأولى على مساحة 550 فدانا، تضم تنفيذ 964 عمارة سكنية، بعدد 50 ألف وحدة، من بينهما 15 ألف وحدة سكنية مخصصة للإسكان الاجتماعى، و35 ألف وحدة خاصة بإسكان بشاير الخير "6-7-8-9"، إلى جانب تخصيص 480 ألف متر مربع للأنشطة التجارية.

الثانية: على مساحة 1000 فدان، تتضمن إنشاء 30 ألف وحدة سكنية مخصصة للإسكان الاستثمارى، وجار تنفيذ المنطقة الصناعية بمساحة 490 فدان، ومحور عمر سليمان القوس الشرقى والغربى.

كما نجحت الدولى فى تنفيذ المشروعات الاستثمارية ضمن مبادرة القيادة السياسية "معا نبنى المستقبل"، بهدف إنشاء العديد من التجمعات العمرانية الجديدة، بإشراف من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومشاركة من مؤسسات المجتمع المدنى فى الإسكندرية، وتشمل العديد من المشروعات منها:

إنشاء مدينة بروج بطاقة 11 ألف وحدة سكنية لتتناسب مع جميع الفئات المختلفة من شقق وفيلات بمختلف المساحات، وتجمع حضارى يضم فندق وناد رياضى واجتماعى، ودور للعبادة، ومستشفى تخصصى ومجمع مدارس، ومنطقة تجارية على مساحة 250 ألف متر مربع.

تنفيذ مشروع صوارى.. على مساحة 417 فدانا يضم 12 ألف وحدة سكنية متنوعة المستويات ما بين شقق وفيلات وناد رياضى واجتماعى ومجمع تعليمى ومناطق تجارية على مساحة 20 فدانا.

مشروع ممشى أهل الإسكندرية بجوار محور أبو ذكرى ومشروع صوارى وأليكس تاون بإجمالى 137 فدانا وبطول 5 كيلومترات، تضم مناطق تجارية وكافيهات وسلسلة مطاعم وناد للرياضات المائية ومسجد وساحة كبرى للاحتفالات.

تطوير الأراضى الملاصقة لمطار النزهة وأرض عزبة نادى الصيد على مساحة 280 فدان، والتخطيط لإنشاء 15 ألف وحدة سكنية متنوعة المستويات والمساحات، مع نطاق هائل من الخدمات الرياضية والتعليمية والتجارية على مسطح 100 ألف متر مربع.

مشروع تطوير حدائق قصر المنتزه:

ففى أغسطس 2020 صدر قرار رئاسى بتحويل المنتزه لوجهة سياحية عالمية لتكون أكبر حديقة ساحلية على حوض البحر المتوسط لخدمة 5 مليون سائح مصرى وأجنبى سنويا، بزيادة عدد الوحدات الفندقية من 225 إلى 926 وحدة موزعة بين قصرالسلاملك - فندق خمس نجوم – فندق أربع نجوم – فندق فلسطين.

كما تضمنت خطة التطوير مشروع ضاحية ماريا ببرج العرب خلف استاد برج العرب، ومشروع أبراج السلام بكورنيش مصطفى كامل، ومشروع تطوير شرق الإسكندرية الذى يضم مدينة "أبى قير الجديدة"، و جزيرة "المنتزه الجديدة"، إلى جانب مشروع جنات بالحديقة الدولية.