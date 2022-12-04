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جدة - نرمين السيد - وجاء الحوار بهدف الاستماع لآراء الموطنين ومقترحاتهم حول مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى المقرر تنفيذها فى جميع القطاعات.
حضر اللقاء مدير مكتب حياة كريمة العقيد أحمد وفا، وسعيد عباس منسق عام حياة كريمة بالشرقية، والدكتور شهاب شاهين منسق مركز ديرب نجم، ورضا على مدير إدارة التضامن بديرب نجم، وممثلين عن الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى، وعدد كبير من أهالى القرى والعزب والنجوع التابعة للوحدة المحلية بهنيا.
وقد تم رصد كل طلبات المواطنين وتبادل الأفكار والطموحات المتعلقة بتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية بمجلس قروى بهنيا، لإدراجها فى المرحلة الثانية من المشروع القومى حياة كريمة بالمحافظة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حياة كريمة.. حوار مجتمعى مع أهالى «بهنيا» لرصد طلباتهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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