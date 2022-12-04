حياة كريمة تطلق مبادرة «بطل أنا» لدعم قادرون باختلاف

جدة - نرمين السيد - وكتبت الصفحة الرسمية للمؤسسة، عبر موقع "فيسبوك": "هنكمل مشوارنا لدعم كل مصرى وكل مصرية من ذوى الهمم وده لأنك أنت البطل فى رواية حياة كريمة، هنسهل عليك الطريق فى مجالات كتير، سواء دعم طبى وتوفير أجهزة تعويضة، تدريب لخريجى الجامعات من ذوى الهمم فى سوق العمل، محو الأمية الرقمية، ومحو أمية الصم، وغيرها".

واختتمت المؤسسة: "لكن على رأس أولويتنا هى مشاريع التمكين الاقتصادى وإطلاق ملتقى توظيف من أجل توفير حياة كريمة".

يأتى ذلك فى إطار الاحتفال باليوم العالمى لذوى الهمم.