جدة - نرمين السيد - وكتبت الصفحة الرسمية للمؤسسة، عبر موقع "فيسبوك": "هنكمل مشوارنا لدعم كل مصرى وكل مصرية من ذوى الهمم وده لأنك أنت البطل فى رواية حياة كريمة، هنسهل عليك الطريق فى مجالات كتير، سواء دعم طبى وتوفير أجهزة تعويضة، تدريب لخريجى الجامعات من ذوى الهمم فى سوق العمل، محو الأمية الرقمية، ومحو أمية الصم، وغيرها".
واختتمت المؤسسة: "لكن على رأس أولويتنا هى مشاريع التمكين الاقتصادى وإطلاق ملتقى توظيف من أجل توفير حياة كريمة".
يأتى ذلك فى إطار الاحتفال باليوم العالمى لذوى الهمم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حياة كريمة تطلق مبادرة «بطل أنا» لدعم قادرون باختلاف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.