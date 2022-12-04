الانتهاء من تركيب أول محطة رصد لحظية للضوضاء بالمنيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الأحد، الانتهاء من تركيب أول محطة رصد لحظية لرصد مستويات الضوضاء البيئية بمحافظة المنيا، حيث تعد ثالث محطة يتم تركيبها فى صعيد مصر.





وأشارت إلى أنه تم تركيب محطتين فى الفيوم وبنى سويف، وتم اختيار محافظة المنيا لرصد مستويات الضوضاء بها كونها تعد أعلى محافظات الصعيد من حيث التعداد السكانى. وقالت الوزيرة - فى تصريح لها - إن تركيب هذه المحطة يأتى فى إطار تنفيذ خطة الحكومة لتحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئى بإستراتيجية التنمية المستدامة 2030، لافتة إلى أنه بذلك أصبح عدد المحطات بالشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء 40 محطة موزعة على مستوى الجمهورية. وأكدت فؤاد إستمرار الجهود لتطوير وزيادة عدد محطات الشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء بهدف تقييم الوضع الحالى لمستويات الضوضاء، والتى تعد ضمن خطة جهاز شئون البيئة لمكافحة الضوضاء فى مختلف المناطق.

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