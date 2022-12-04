انت الان تتابع خبر عاجل.. موعد جنازة الإعلامي مفيد فوزي.. توفي بعد صراع مع المرض ادعوله بالرحمة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الكاتبة الصحفية حنان فوزي ابنة الإعلامي الراحل مفيد فوزي بالإعلان عن موعد جنازته وإقامة العزاء وتشييع جثمانه لمثواه الأخير، حيث أنه رحل عن عالمنا صباح اليوم الأحد بعد صراع طويل مع المرض.ودونت الإعلامية حنان مفيد فوزي من خلال القصص القصيرة على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلة “بابا سافر السما عند ربنا.. صلاة الجنازة على روحه الطيبة اليوم الأحد الساعة 12 ظهرا في كنيسة المرعشلي بالزمالك، والعزاء غدا الإثنين الساعة السادسة، في قاعة كنيسة المرعشلي بالزمالك”.

مرض الإعلامي الراحل مفيد فوزي

وتوفي الإعلامي مفيد فوزي في الساعات الأولى من صباح اليوم الاحد 4 ديسمبر، وذلك عن عمر ناهز الـ 89 عاما،ً واعلن الكاتب مصطفى بكري على تويتر خبر وفاته قائلاً “وفاة الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي بعد رحلة معاناه مع المرض ، حيث امضي ما يقارب الشهر تقريبا بأحد المستشفيات الخاصة ، رحم الله الفقيد الغالي وألهم أسرته الصبر والسلوان”.