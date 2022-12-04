خرج القرار قبل قليل .. صرف أكثر من 2230 لأصحاب المعاشات .. نزلوا حسابك من شوية

انت الان تتابع خبر خرج القرار قبل قليل .. صرف أكثر من 2230 لأصحاب المعاشات .. نزلوا حسابك من شويةوالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن عودة صرف معاشات شهر ديسمبر 2022، اليوم الأحد، بعد انتهاء عطلة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت، وذلك عبر المنافذ المختلفة والمنتشرة في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.وأوضحت وزارة التضامن أنه يجري حالياً الصرف للشريحة الثانية من أصحاب المعاشات والتي تضم جميع المستفيدين والمستحقين الذين يحصلون على أقل من 2000 جنيه شهرياً من الخزانة العامة للدولة، والبالغ عددهم 2 مليون و400 ألف مواطن.

وأشارت الوزارة أنه سوف يتم صرف لهذه الشريحة أيضاً الزيادة الجديدة والتي هي عبارة عن الاستثنائية التي أعلن عنها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في الشهر الماضي والمقدرة بـ300 جنيه شهرياً، مع تنفذ كافة الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.