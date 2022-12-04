انت الان تتابع خبر تغيير موعد امتحانات الفصل الدارسي الأول 2023.. التعليم تصدر القرار الحاسم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي، حقيقة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية على تغيير موعد امتحانات الفصل الدارسي الأول 2023 العام الدراسي الحالي 2022-2023وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه أن ما يتم تداوله حول ليس له أساس على أرض الواقع وأنه مجرد إشاعات، مؤكدة على أنه لا نية مطلقاً فيما يتعلق بـ “تغيير موعد امتحانات الفصل الدارسي الأول 2023” كما يشاع خلال الساعات الماضية.

وأكدت الوزارة أن امتحانات الترم الأول لطلاب سنوات النقل بداية من الصف الرابع الإبتدائي حتي الصف الثاني الثانوي العام سوف تنطلق في 14 يناير من العام الميلادي الجديد، في كافة مدارس جمهورية مصر العربية ودون أي تغيير، وذلك وفقاً للخريطة الزمنية التي وضعتها الوزارة في وقت سابق