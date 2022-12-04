وزارة الداخلية تشارك المواطنين الإحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 ديسمبر 2022 12:30 مساءً - فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لأجهزة الوزارة، والحرص على مد جسور التواصل الإجتماعى مع كافة أطياف الشعب ، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات والمشاركة الفعالة والإيجابية مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين فى كافة المناسبات .. وبمناسبة الإحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة الموافق 3 ديسمبر من كل عام .. فقد إضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بالإحتفاء بتلك المناسبة وتنظيم عدد من الفعاليات .. حيث قام قطاع حقوق الإنسان بتوجيه زيارات إلى عدد من (دور رعاية الأطفال الأيتام "ذوى الإعاقة") ، وإهداء الأطفال نزلاء الدور هدايا عينية.

بالإضافة إلى تنظيم إحتفاليات بالتنسيق مع قطاع الأمن وقطاع الرعاية الإجتماعية وعدد من مديريات الأمن بمقرات أندية الشرطة على مستوى الجمهورية لعدد من الأشخاص من ذوى الإعاقة وتقديم هدايا رمزية لهم لمشاركتهم الإحتفال بتلك المناسبة.

وفى سياق متصل قامت مديرية أمن القاهرة بتنظيم يوم ترفيهى بنادى ضباط أمن القاهرة بالمنيل لعدد من الأشخاص ذوى الإعاقة بالتنسيق مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.. تضمن عروض لمواهبهم الفنية المختلفة وفى نهاية اليوم تم توزيع هدايا عينية عليهم.

كما يضطلع قطاعى (الأحوال المدنية - الوثائق ) بإستخراج (الأوراق الثبوتية – وثائق السفر – تصاريح العمل) للأشخاص ذوى الإعاقة بالمجان لمدة أسبوع إعتباراً من يوم السبت الموافق 3 ديسمبر.

هذا ويقوم قطاع الخدمات الطبية بإستقبال الأشخاص ذوى الإعاقة لتوقيع الكشف الطبى عليهم بمختلف مستشفيات الشرطة على مستوى الجمهورية وصرف العقاقير الطبية لهم بالمجان لمدة أسبوع إعتباراً من يوم السبت الموافق 3 ديسمبر .. بالفترة المسائية من الساعة (3 حتى 5 مساءً).

يأتى ذلك فى إطار الترجمة الواقعية لحرص وزارة الداخلية على تكريس الدور المجتمعى للمنظومة الأمنية بما يوطد أواصر التعاون والتكامل مع المواطنين.