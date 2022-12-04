وزيرة البيئة: تعلن الإنتهاء من تركيب أول محطة رصد لحظية لرصد مستويات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة الإنتهاء من تركيب أول محطة رصد لحظية لرصد مستويات الضوضاء البيئية بمحافظة المنيا، حيث تعد هذه المحطة ثالث محطة يتم تركيبها في صعيد مصر، فقد تم تركيب محطتين في الفيوم وبني سويف ، وتم إختيار محافظة المنيا لرصد مستويات الضوضاء بها كونها تعد أعلى محافظات الصعيد من حيث التعداد السكاني.

ويأتي تركيب هذه المحطة في إطار تنفيذ خطة الحكومة لتحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئي بإستراتيجية التنمية المستدامة 2030، وبذلك أصبح عدد المحطات بالشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء 40 محطة موزعة على مستوى الجمهورية.

ولا تزال الجهود مستمرة لتطوير وزيادة عدد محطات الشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء بهدف تقييم الوضع الحالي لمستويات الضوضاء، والتى تعد ضمن خطة جهاز شئون البيئة لمكافحة الضوضاء في مختلف المناطق.