رئيس النواب يحيل قانون التصالح في مخالفات البناء للجان النوعية المختصة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 547 لسنة 2022 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بشأن التعاون الفني الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر في مصر، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/5/2022، والتي تقدم فرنسا بمقتضاها منحة لا تتعد مبلغ 500 ألف يورو (خمسمائة ألف يورو) من خلال مؤسستها المالية التنموية "الوكالة الفرنسية للتنمية AFD".

كما قرأ رئيس المجلس رسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من كل من النائب إيهاب منصور، و النائب عمرو درويش وينضم لكل منهما عُشر عدد أعضاء مجلس النواب.