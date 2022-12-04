نقيب الإعلاميين ينعى مفيد فوزى

جدة - نرمين السيد - نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، ببالغ الحزن والأسى، الإعلامى الكبير مفيد فوزى، الذى وافته المنية اليوم بعد تعرضة لوعكة صحية.





قال نقيب الإعلاميين، إن الإعلامى الكبير مفيد فوزى من أشهر الإعلاميين فى العالم العربى، حيث تخرج من كلية الآداب جامعة القاهرة وبعد تخرجه قرر الخوض فى المجال الصحفى وبدأ حياته العملية فى الصحافة المصرية من مؤسسة روزاليوسف ليقرر بعدها الانتقال إلى العمل التليفزيونى مع عدد من السياسيين والمشاهير والأدباء والمفكرين وكان أول حوار تليفزيونى له مع الأديب نجيب محفوظ. ودعا مجلس نقابة الإعلاميين، المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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