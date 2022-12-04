مشروعات بشاير الخير.. شقة لكل مواطن فى الإسكندرية (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - عانت محافظة الإسكندرية على مدار العقود الماضية، الزحام السكانى والمناطق الخطرة وسوء حالة المبانى، فضلا عن سوء التخطيط العمرانى، الذى شوهها وأبعدها عن مضمون المصطلح الذى أطلق عليها وهو «عروس البحر المتوسط».





ويرصد "دوت الخليج"، فى الفيديو جراف، جهود الدولة المصرية، التى أبت إلا أن تعيد عروس البحر المتوسط إلى رونقها وجمالها، وتوفر حياة كريمة لأبنائها، وتقضى على العشوائيات والمناطق الخطرة، بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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