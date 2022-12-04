«فرصة» يطلق قافلة للتمكين الاقتصادى فى القليوبية تحت شعار «ابدأ واحنا معاك»

جدة - نرمين السيد - أطلق برنامج "فرصة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، قافلة للتمكين الاقتصادى بمحافظة القليوبية، تحت شعار "ابدأ وإحنا معاك"، فى إطار سعى برنامج "فرصة" لتعزيز سبل التمكين الاقتصادى للمستفيدين من برنامج الدعم النقدى المشروط "تكافل وكرامة" فى الالتحاق بوظيفة أو الحصول على معدات إنتاج.





جاء ذلك تحت رعاية نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية.

يأتى هذا من خلال تعظيم فرص الاستثمار مع شركاء التنمية وفتح آفاق للتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى قطاع التمكين الاقتصادى.

ويسعى البرنامج فى التواجد فى مختلف المحافظات بفرق كاملة من مختلف الشركاء للمساهمة فى الترويج وتطوير عملية التمكين الاقتصادى.

وصرح الدكتور عاطف الشبراوى، مستشار وزارة التضامن الاجتماعى للتمكين الاقتصادى، ومسؤول برنامج "فرصة"، بأنه استكمالا للتعاون المتميز مع مؤسسة مصطفى أمين وعلى أمين الخيرية بمحافظة القليوبية ومن خلال تطابق استراتيجية برنامج فرصة للتمكين الاقتصادى وأهدافه التنموية مع إستراتيجية مؤسسة مصطفى أمين وعلى أمين الخيرية فى التعاون، سيتم توفير أصول إنتاجية كمنحة للفئات المستهدفة من البرنامج بمحافظة القليوبية والتى تساهم فى توفير فرصة عمل تدر دخلا للفئات الأكثر احتياجا من خلال أحد البرامج الرئيسية للمؤسسة "برنامج اصنع نفسك".

وأضاف الشبراوى أن المشروعات المقدمة للمستفيدين عبارة عن عدد من التروسيكل، وماكينات الخياطة لعدد من مستفيدى برنامج الدعم النقدى المشروط" تكافل وكرامة".

الجدير بالذكر أن الوزارة من خلال برنامج فرصة تعمل على تدريب القيادات النسائية (مكلفات خدمة عامة – رائدات ريفيات – مثقفات مجتمعيات) على تعديل السلوك، وذلك لتغيير اتجاهات مستفيدى برنامج فرصة من الاعتماد على الاتكالية إلى العمل والإنتاج والانتقال من الزيارات الميدانية المعتادة إلى التحفيز وتعديل السلوك الخاص بالتمكين الاقتصادى.