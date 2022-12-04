جاء ذلك تحت رعاية نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية.
يأتى هذا من خلال تعظيم فرص الاستثمار مع شركاء التنمية وفتح آفاق للتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى قطاع التمكين الاقتصادى.
ويسعى البرنامج فى التواجد فى مختلف المحافظات بفرق كاملة من مختلف الشركاء للمساهمة فى الترويج وتطوير عملية التمكين الاقتصادى.
وصرح الدكتور عاطف الشبراوى، مستشار وزارة التضامن الاجتماعى للتمكين الاقتصادى، ومسؤول برنامج "فرصة"، بأنه استكمالا للتعاون المتميز مع مؤسسة مصطفى أمين وعلى أمين الخيرية بمحافظة القليوبية ومن خلال تطابق استراتيجية برنامج فرصة للتمكين الاقتصادى وأهدافه التنموية مع إستراتيجية مؤسسة مصطفى أمين وعلى أمين الخيرية فى التعاون، سيتم توفير أصول إنتاجية كمنحة للفئات المستهدفة من البرنامج بمحافظة القليوبية والتى تساهم فى توفير فرصة عمل تدر دخلا للفئات الأكثر احتياجا من خلال أحد البرامج الرئيسية للمؤسسة "برنامج اصنع نفسك".
وأضاف الشبراوى أن المشروعات المقدمة للمستفيدين عبارة عن عدد من التروسيكل، وماكينات الخياطة لعدد من مستفيدى برنامج الدعم النقدى المشروط" تكافل وكرامة".
الجدير بالذكر أن الوزارة من خلال برنامج فرصة تعمل على تدريب القيادات النسائية (مكلفات خدمة عامة – رائدات ريفيات – مثقفات مجتمعيات) على تعديل السلوك، وذلك لتغيير اتجاهات مستفيدى برنامج فرصة من الاعتماد على الاتكالية إلى العمل والإنتاج والانتقال من الزيارات الميدانية المعتادة إلى التحفيز وتعديل السلوك الخاص بالتمكين الاقتصادى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «فرصة» يطلق قافلة للتمكين الاقتصادى فى القليوبية تحت شعار «ابدأ واحنا معاك» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.