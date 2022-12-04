انت الان تتابع خبر عاجل .. وفاة الكاتب مفيد فوزي بعد صراع مع المرض والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توفي منذ قليل الكتاب الكبير والمشهور مفيد فوزي بعد صراع كبير مع المرض على مدار الفترة الماضية، ولكن لم تقم أسرته حتي الآن بتحديد موعد أو مكان جنازته، وذلك حسبما أعلن الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفي بكري.وكتب بكري منشور على صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة توتير قال فيه وفاة الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي بعد رحلة معاناه مع المرض ، حيث امضي مايقارب الشهر تقريبا بأحد المستشفيات الخاصه ، رحم الله الفقيد الغالي وألهم أسرته الصبر والسلوان”

يذكر أن الكاتب مفيد فوزي نقل إلي أحدي المستشفيات في منطقة المهندسين بمحافظة الجيزة خلال الأيام القليلة الماضية بعد تعرضه وعكة صحية.