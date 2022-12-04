انت الان تتابع خبر الأرصاد تكشف عن أماكن هطول الأمطار اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022: شوف المنطقة اللي ساكن فيها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأحد الموافق 4 ديسمبر 2022، على كافة محافظات جمهورية مصر العربية، موضحة أنه سوف يكون هناك شبورة مائية على الطريق الرئيسية المؤدية من وإلي القاهرة الكبري ووسط سيناء والسواحل الشمالية.وأوضحت هيئة الأرصاد أنه سوف يسود طقس مائل للبرودة خلال الصباح الباكر، ثم تبدأ في أن تكون معتدلة القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وحارة جنوب سيناء وحنوب الصعيد في وسط ساعات النهار، أما ساعات الليل فيسود طقس مائل البرودة على كافة أنحاء البلاد.

أماكن سقوط الأمطار اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022:

أشارت الهيئة أنه سوف يكون هناك أمطار مختلفة حدتها على مدار اليوم حيث أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى فترات متقطعة علي مدرا اليوم