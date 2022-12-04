برنامج " فرصة" يطلق قافلة للتمكين الاقتصادي تحت شعار "ابدأ و إحنا معاك"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 ديسمبر 2022 11:31 صباحاً - تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والسيد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أطلق برنامج "فرصة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي قافلة للتمكين الاقتصادي بمحافظة القليوبية تحت شعار "ابدأ وإحنا معاك"، وذلك فى إطار سعى برنامج "فرصة" لتعزيز سبل التمكين الاقتصادي للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" فى الالتحاق بوظيفة أو الحصول على معدات إنتاج.

ويأتي هذا من خلال تعظيم فرص الاستثمار مع شركاء التنمية وفتح آفاق للتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى قطاع التمكين الاقتصادي، حيث يسعى البرنامج فى التواجد فى مختلف المحافظات بفرق كاملة من مختلف الشركاء للمساهمة فى الترويج وتطوير عملية التمكين الاقتصادي.

وصرح الدكتور عاطف الشبراوى مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي ومسئول برنامج "فرصة" بأنه استكمالاً للتعاون المتميز مع مؤسسة مصطفى أمين وعلى أمين الخيرية بمحافظة القليوبية ومن خلال تطابق استراتيجية برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي وأهدافه التنموية مع إستراتيجية مؤسسة مصطفى أمين وعلى أمين الخيرية فى التعاون، سيتم توفير أصول إنتاجية كمنحة للفئات المستهدفة من البرنامج بمحافظة القليوبية والتي تساهم فى توفير فرصة عمل تدر دخلا للفئات الأكثر احتياجا من خلال أحد البرامج الرئيسية للمؤسسة "برنامج اصنع نفسك".

وأضاف الشبراوى أن المشروعات المقدمة للمستفيدين عبارة عن عدد من التروسيكل ، وماكينات الخياطة لعدد من مستفيدي برنامج الدعم النقدي المشروط" تكافل وكرامة".

الجدير بالذكر أن الوزارة من خلال برنامج فرصة تعمل على تدريب القيادات النسائية ( مكلفات خدمة عامة – رائدات ريفيات – مثقفات مجتمعيات ) على تعديل السلوك، وذلك لتغيير اتجاهات مستفيدى برنامج فرصة من الاعتماد على الاتكالية إلى العمل والإنتاج والانتقال من الزيارات الميدانية المعتادة إلى التحفيز وتعديل السلوك الخاص بالتمكين الاقتصادي.