العدل تقرر إنشاء 15 فرعا للشهر العقارى فى 11 محافظة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 ديسمبر 2022 11:31 صباحاً - نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بإنشاء 15 فرعا للتوثيق في 11 محافظة.

وهم فرع توثيق اتصالات الغردقة ويتبع مكتب الشهر العقاري في البحر الأحمر، فرع توثيق أورانج بنها ويتبع مكتب الشهر العقاري في القليوبية، فرع توثيق أورانج مدينة نصر ويتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة، فرع توثيق أورانج المهندسين ويتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق في الجيزة، فرع توثيق أورانج الأقصر ويتبع مكتب الشهر العقاري في الأقصر، فرع توثيق أورانج الفيوم ويتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق في الفيوم، فرع توثيق أورانج لوران ويتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإسكندرية.

كما قرر الوزير إنشاء فرع توثيق أورانج السويس ويتبع مكتب الشهر العقاري في السويس، وفرع توثيق اتصالات بور سعيد ويتبع مكتب الشهر العقاري في بور سعيد، وفرع توثيق اتصالات دمنهور ويتبع مكتب الشهر العقاري في دمنهور، وفرع توثيق اتصالات ميامي ويتبع مكتب الشهر العقاري في الإسكندرية، وفرع توثيق اتصالات المحلة ويتبع مكتب الشهر العقاري في طنطا، وفرع توثيق اتصالات كفر الدوار ويتبع مكتب الشهر العقاري في دمنهور، وفرع توثيق اتصالات طنطا ويتبع الشهر العقاري في طنطا، وفرع توثيق اتصالات المنشية ويتبع مكتب الشهر العقاري في الإسكندرية.