وزير التنمية المحلية: مشروعك نفذ أكثر من 200 ألف مشروع وفرت...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 ديسمبر 2022 11:30 صباحاً - تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإرساء دعائم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة والتي استندت بصفة أساسية على النهوض بالصناعة الوطنية من خلال توفير برامج تمويلية ميسرة لكافة المشروعات الإنتاجية والتى تساهم في سد احتياجات السوق المحلي وتوفير فرص عمل بالتركيز على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقليل فاتورة الاستيراد خاصة في ظل الازمة الاقتصادية العالمية الراهنة.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" أحد أذرع الوزارة التمويلية التى تترجم توجهات الدولة المصرية واستراتيجيتها والتى تسير بقوة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتشجيع الصناعة الوطنية حتى تنافس فى الأسواق المحلية بجانب سد احتياجات الدولة فضلاً عن الاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر ودعمه من خلال التسهيلات المقدمة للراغبين في الحصول على قروض من " مشروعك" فى سبيل تشجعيهم على إنشاء مشروعات متوسطة وصغيرة صديقة للبيئة ، في ضوء جهود الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية وبلورة نتائج اعمال مؤتمرcop27 ، الذى تم عقده بمدينة شرم الشيخ الشهر الماضى لافتاً الى ان ذلك ينعكس بصورة واضحة على حركة الصناعة فى مصر ، وكذلك فتح آفاق جديدة لسوق العمل ومحاربة البطالة .

وأوضح اللواء هشام آمنة أن "مشروعك" ساهم منذ انطلاقه وحتي الآن فى تنفيذ أكثر من 200,7 ألف مشروع ، بقروض 25,6 مليار جنيه ، ووفرت هذه المشروعات حوالى 2 مليون فرصة عمل مشيراً الى أن مشروعك” يدعم التنمية الشاملة فى جميع المحافظات ، بدءا من القرى والنجوع وحتي المراكز والمدن و الأحياء ، من خلال تنفيذ مشروعات متوسطة وصغيرة تعمل على تحويل القرية المصرية من قرية مستهلكة الى منتجة ، والارتقاء بجودة الحياة للقاطنين بها ، ووضع الشباب على الطريق الصحيح لتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب.

واشار اللواء هشام آمنة الى أنه يولى اهتماماً كبيراً للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عبر تهيئة التمويل والمناخ المناسب لنموها وتطويرها وتحقيق طفرة حقيقية بها ، وإقامة آلاف المشروعات التي توفر الكثيرمن فرص العمل خاصة للشباب في جميع المحافظات منوها الي ان كل شاب سيحصل علي فرصه عمل متكاملة، يستطيع من خلالها في المستقبل ان يصبح رجل اعمال ، لافتاً الى أن مشروعك يعمل بالتوازى على تنفيذ الخطة الحالية للوزارة فى تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية خاصة المعيلة منهن.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن محافظة المنيا احتلت الصدارة فى عدد المشروعات التى مولها مشروعك حتى الان حيث نفذت 22,6 ألف مشروع بقروض تجاوزت 2,7 مليار جنيه وفرت 211,8 ألف فرصة عمل ، يليها محافظة سوهاج بـأكثر من 21 ألف مشروع بقروض 2,7 مليار جنيه بإجمالى فرص عمل 218,2 ألف فرصة عمل ، ثم الدقهلية بـ16,2 ألف مشروع بقروض 1,9 مليار جنيه وفرت 147 ألف فرصة عمل مشيراً الى محافظة الشرقية تمكنت من تنفيذ 15,7 ألف مشروع بقروض 2,4 مليار جنيه اتاحت 178,5 ألف فرصة عمل ، موضحًا أن اختيار المشروعات يتم بناء على اعتبارين اساسين هما المساهمة في تنمية الدولة وعمل قيمة مضافة للمنتفع من تمويل المشروع..

ووجه اللواء هشام آمنة العاملين في " مشروعك" بالتوسع في تقديم الدعم الفني والتدريبي والتسويقي لكافة المشروعات خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر الممولة من خلاله وتقديم الافكار ودراسات الجدوى اللازمة حتي تستفيد منها كافة المشروعات الجديدة أو القائمة وذلك حفاظاً وضماناً لإستمرار تلك المشروعات وتطويرها وفقاً للمتغيرات التى تطرأ على السوق المصري ومساعدتهم للتغلب على المعوقات والمشكلات التى قد يواجهونها أثناء العمل إضافة الى تحسين الموارد المالية لأصحابها وللعاملين فيها.

ولفت اللواء هشام آمنة إلى هناك تنسيق تام بين مشروعك والمبادرات والمشروعات التمويلية والتسويقية التى تعمل عليها الوزارة مثل منصة "أيادي مصر" الرقمية ، التى أطلقتها الوزارة للتسويق للمنتجات الثراثية والحرفية واليدوية بالتعاون مع منظمة الغذاء العالمى و شركة اى فاينانس ، كما يتم التنسيق برنامج تنمية صعيد مصر "بقنا وسوهاج" للمساهمة في تنفيذ أهداف المشروع في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة بتوفير فرص عمل حقيقية لأبنائهما و تقليل هجرة العمالة منهما الى العاصمة مشيراً الى انه يتم ايضاً التنسيق مع " مشروعك جنب قريتك" التى تعمل عليه الوزارة من أجل تنفيذ مشروعات متوسطة وصغيرة للمواطنين بجانب محل إقامتهم والوصول اليهم في كل القري والمراكز والمدن بجميع المحافظات .