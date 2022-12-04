محافظ الإسكندرية يؤكد رفع كفاءة منظومة النظافة بالأحياء

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الإسكندرية محمد الشريف، أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل باستمرار على رفع كفاءة منظومة النظافة ومستوى رضا الشارع السكندرى عنها، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بجعل مدينة الإسكندرية نموذجا يحتذى به فى منظومة النظافة على مستوى المحافظات.





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