12 ألف مرشحة.. اليوم انطلاق انتخابات اتحادات الطلاب بالجامعات (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويتضمن الإنفوجراف التالى أبرز المعلومات عن انتخابات الاتحادات الطلابية:- واستعدت الجامعات، لانطلاق ماراثون انتخابات اتحادات الطلابية من خلال تجهيز أماكن التصويت والاقتراع ولجان الإشراف والمتابعة.

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