وفاة اللواء ناجى شهود مستشار أكاديمية ناصر العسكرية

جدة - نرمين السيد - اللواء الراحل كان أحد أبناء جهاز المخابرات الحربية، وقدم كثير من المحاضرات والدراسات فى المجالين العسكرى والمدنى. كما كانت له مشاركات فاعلة فى الجامعات والمدارس والمؤسسات المصرية، بإلقاء المحاضرات حول مفهوم الوعى والأمن القومى المصرى، وكيفية رفع الوعى القومى لدى المصريين.

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