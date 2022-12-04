دوت الخليج ينعى اللواء أركان حرب ناجى شهود

جدة - نرمين السيد - وتتقدم أسرة دوت الخليج، بالعزاء إلى أسرة اللواء ناجى شهود، متضرعة إلى الله -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسوان. وتوفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، اللواء أركان حرب ناجى شهود، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، وأحد أبطال حرب أكتوبر 1973.

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