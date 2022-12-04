آخر مقال بخط يد الإعلامى الراحل مفيد فوزى (صورة)

جدة - نرمين السيد - ولم ينقطع الكاتب الراحل عن الكتابة منذ عام 1957 حتى قبل وفاته بأيام، وينشر "دوت الخليج" آخر مقال بخط يد الأستاذ الراحل فى مجلة روزاليوسف، والذى كان قبل أزمته الصحية.



ونعى الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، الكاتب الراحل، وكتب عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "رحل أستاذى وأستاذ الأجيال.. رحل رجل صاحب أفضال على كثير من أبناء روزاليوسف من الجيل المؤسس إلى يومنا هذا.. رحل القلم الذى لم ينقطع عن الكتابة منذ عام 1957".

وتابع: "رحل العقل الذى قام بإعداد أشهر وأعظم البرامج.. رحل المحاور الأهم.. رحل المنضبط الودود الأنيق.. أنعى أستاذى الكبير مفيد فوزى الذى تعلمت منه الكثير والكثير.. هتوحشنى يا أستاذ مفيد.. آخر مقال بخط يد الأستاذ قبل أزمته الصحية.. كان يرسله صباح السبت فى تمام الواحدة ظهرًا رحمة الله عليه كان عنوانًا للرقى".