عاجل.. رسالة السيسى للمتقدمين لاختبارات أكاديمية الشرطة

جدة - نرمين السيد - أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى، صـباح اليـوم الأحد، زيارة تفقدية لمقر أكاديمية الشـرطة، كما حضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات الجدد المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية، وكان فى اسـتقباله، اللواء محمود توفيـق وزير الداخلية، وعدد مـن قيـادات أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس حضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، وأكد على أهمية تطبيق المعايير الموضوعية المجردة، والحيادية التامة لانتقاء أفضل العناصر وإعداد جيل قادر على حمل رسالة الأمن والوفاء بالتطلعات الملقاة عليهم، بما يساهم فى الانطلاق نحو تحقيق مزيد من الاستقرار والتقدم، أخذا فى الاعتبار مسؤولية وزارة الداخلية فى السهر على حماية أمن المواطنين. ودار حوار مفتوح ما بين الرئيس السيسى، والطلبة والطالبات المتقدمين حول مجمل القضايا الدولية والإقليمية وكذلك جهود الدولة ذات الصلة بعملية التنمية وما تواجه الدولة من تحديات متنوعة، وأوصاهم الرئيس بضرورة التسلح بالعلم والمعرفة ومواصلة الاطلاع بانتظام ليشكلوا حائط صد منيع بجانب أشقائهم فى الكليات والمعاهد العسكرية، وكذلك فى الجامعات والمعاهد المدنية ضد جميع التحديات التى تشاهدها الدولة المصرية. وشدد الرئيس على ضرورة أن يكونوا قدوة لجميع أبناء مصر باعتبارهم جزءا أصيلا من شبابها تتواصل بهم مسيرة العطاء لمصر وشعبها العظيم، متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح لاجتياز مرحلة الاختبارات لينالوا شرف الالتحاق بوزارة الداخلية.

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