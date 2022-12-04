الرئيس السيسى يوصى المتقدمين لكلية الشرطة بأن يكونوا قدوة لجميع أبناء مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 ديسمبر 2022 10:29 صباحاً - تفقد الرئيس عبـد الفتـاح السيسـي صـباح اليـوم مقر أكاديمية الشـرطة كما حضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات الجدد المتقدمين للالتحاق بالاكاديمية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى أوصى الطلبة والطالبات المتقدمين بأن يكونوا قدوة لجميع أبناء مصر بإعتبارهم جزءاً أصيلاً من شبابها تتواصل بهم مسيرة العطاء لمصر وشعبها العظيم، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح لإجتياز مرحلة الاختبارات لينالوا شرف الالتحاق بوزارة الداخلية.