مصر تدين محاولة اغتيال رئيس البعثة الدبلوماسية الباكستانية في كابول

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 ديسمبر 2022 10:28 صباحاً - أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم ٤ ديسمبر الجاري، محاولة اغتيال رئيس البعثة الدبلوماسية لجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة في العاصمة الأفغانية كابول، والتي أعلن تنظيم داعش الإرهابى مسئوليته عنها.

وأكدت مصر في بيانها على موقفها الراسخ بإدانة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، مطالبةً بضرورة توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية، وداعيةً إلى تضافر جهود المجتمع الدولى لتجفيف منابع الإرهاب.