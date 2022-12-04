الرئيس السيسى يتفقد أكاديمية الشرطة ويحضر اختبارات كشف الهيئة للطلاب

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى أوصى الطلبة والطالبات المتقدمين بأن يكونوا قدوة لجميع أبناء مصر بإعتبارهم جزءاً أصيلاً من شبابها تتواصل بهم مسيرة العطاء لمصر وشعبها العظيم، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح لإجتياز مرحلة الاختبارات لينالوا شرف الالتحاق بوزارة الداخلية.

محمد يوسف

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