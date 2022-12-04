”القوى العاملة” : دورات تدريبية على مهن يحتاجها سوق العمل بالوادي الجديد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 ديسمبر 2022 10:28 صباحاً - أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد، أنه تم إجراء الاختبارات النهائية للدورة التدريبية لـ 28 متدرب ومتدربة على مهن السباكة الصحية وكهرباء التوصيلات ، ومتابعة الدورة التدريبية لشباب الخريجين على مهنة الطاقة الشمسية ، وتنفيذ دورات تدريبية لطلبة المدارس الثانوية الفنية على مهنة النجارة ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل داخل المحافظات .

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد فى تقريره الذى تلقته الوزارة ، انه تم عقد الاختبارات النهائية وعمل التقييم النهائى للدورات التدريبية التى يتم تنفيذها بالتعاون مع مركز التشييد والبناء بالدخالة فى قرى الراشدة ، وقرى الموشية بالداخلة ، على مهن السباكة الصحية وكهرباء التوصيلات للشباب والفتيات ، ضمن جهود المديرية لتوفير انماط غير نمطية من التدريب المهنى للفتيات من ابناء المحافظة .

وأضاف مدير المديرية ، انه تم تنفيذ ومتابعة الدورة التدريبية لشباب الخريجين على مهنة الطاقة الشمسية بمركز ومدينة بلاط تمهيداً لتوفير فرص عمل لشباب الخريجين ، وعمل تدريب عملي في مواقع العمل لصقل مهارات المتدربين من الجنسين ، وذلك في إطار التوجيهات بالاهتمام بتدريب شباب الخريجين على استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة تماشياً مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ.

وأشار مدير المديرية إلى أنه تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم لتدريب طلبة المدارس الثانوية الفنية بمركز التدريب المهني التابع لمديرية القوى العاملة ، وذلك للاستفاده من الإمكانيات المتاحة بالمركز ورفع مستوى وصقل مهارات طلبه المدارس الفنية لتأهيلهم للدخول في سوق العمل ، وعليه قامت المديرية بتنفيذ دورات تدريبية لطلبة المدارس الثانوية الفنية على مهنة النجارة ، ومهنة ميكانيكا السيارات بمركز التدريب المهني بالخارجة ، وذلك تحت رعاية اللواء ا. ح دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد ، وحنان مجدى نائب السيد المحافظ .