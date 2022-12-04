جامعة القاهرة تنظم معرضا لملابس الطلاب بأسعار رمزية

جدة - نرمين السيد - نظمت جامعة القاهرة، معرضا لملابس الطلاب بأسعار رمزية، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





وافتتح المعرض، الدكتور جمال الشاذلى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بالتعاون مع نادى روتارى 6 أكتوبر، وذلك فى إطار حرص الجامعة على تقديم مختلف أشكال الدعم والرعاية الاجتماعية لجميع أبنائها من الطلبة والطالبات فى جميع المجالات.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة تتبنى مبدأ المسؤولية المجتمعية تجاه أبنائها من الطلاب، وتدعم التكافل الاجتماعى ومساعدة الطلاب غير القادرين فى متطلبات الحياة وتخفيف الأعباء المادية عنهم، وتوفير المناخ الملائم الذى يساعدهم على التفوق الدراسى، وذلك من خلال العديد من الأنشطة، من بينها التعاون مع منظمات المجتمع المدنى وإقامة معارض الملابس، والتى تعد صورة من صور التكافل.

وأشار الخشت، إلى أن معرض الملابس ضم عددا كبيرا من المنتجات ذات الجودة العالية شملت ملابس جديدة مختلفة الأنواع، ومنتجات جلدية، وغيرها من المستلزمات، بهدف خدمة المجتمع الجامعى والتخفيف عن كاهل الطلاب وتوفير احتياجاتهم من الملابس، موضحا أن المعرض شهد إقبالا كبيرا من طلاب الجامعة.

من جانبه، قال الدكتور جمال الشاذلى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن جامعة القاهرة تنظم العديد من معارض الملابس بصفة دورية، وفقا لقواعد تضمن تحقيق التكافل والعدالة الاجتماعية ومساعدة مستحقى الدعم، انطلاقا من حرص الجامعة على تقديم العديد من الخدمات المجتمعية للطلاب، والوفاء باحتياجاتهم ومتطلباتهم.