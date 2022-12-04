مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى يشارك فى احتفالية عيد الاتحاد الـ 51 

جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة القوى العاملة، اليوم الأحد، تقريراً من مكتب التمثيل العمالى بالسفارة المصرية بأبوظبى بدولة الإمارات، بشأن مشاركة مكتب التمثيل العمالى وأعضاء من البعثة الدبلوماسية بالسفارة المصرية الاحتفالية التى أقامها النادى المصرى بأبو ظبى لتهنئة دولة الإمارات الشقيقة بعيد الاتحاد الـ 51 ومشاركتهم احتفالاتهم وكذلك الاحتفال بمرور 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية.





جاء ذلك بحضور بعض من رجال الأعمال المصريين، بالإضافة إلى عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق لجمهورية مصر العربية، والنائب عباس السادات، ورؤساء مجالس الأندية المصرية بدولة الإمارات الشقيقة، وعدد من الشخصيات المصرية وأبناء الجالية المصرية بدولة الإمارات. وأشارت الملحق العمالى حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالى بالإمارات، إلى أن الحفل تضمن عرض فيديوتسجيلى يستعرض إنشاء الاتحاد وآخر يستعرض تطور العلاقات المصرية الإماراتية وعدد من الفقرات عن الفلكلور الإماراتى. وفى ختام الاحتفالية أهدى رئيس مجلس إدارة النادى المصرى أبو ظبى محمد حافظ، درع النادى للملحق العمالى تكريماً وتقديراً لما ماقدمته فى خدمة أبناء الجالية المصرية خلال مدة عملها بالمكتب العمالى بالسفارة المصرية، وأرسل جميع الحضور التهنئة لحكام وشعب دولة الإمارات الشقيقة بمناسبة العيد الـ 51 على الاتحاد.

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