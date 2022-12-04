عاجل.. السيسى يتفقد أكاديمية الشرطة ويحضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة

جدة - نرمين السيد - كما حضر الرئيس السيسى، اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات الجدد المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى، أوصى الطلبة والطالبات المتقدمين بأن يكونوا قدوة لجميع أبناء مصر باعتبارهم جزءا أصيلا من شبابها تتواصل بهم مسيرة العطاء لمصر وشعبها العظيم، متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح لاجتياز مرحلة الاختبارات، لينالوا شرف الالتحاق بوزارة الداخلية.

كما أوصى الطلبة المتقدمين لاختبارات أكاديمية الشرطة بضرورة التسلح بالعلم والمعرفة ومواصلة الإطلاع بإنتظام ليشكلوا حائط صد منيع بجانب أشقائهم فى الكليات والمعاهد العسكرية، وكذلك فى الجامعات والمعاهد المدنية ضد كافة التحديات، التى تشهدها الدولة المصرية.